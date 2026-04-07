Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Verkehrsunfall auf B271: Feuerwehr sichert Unfallstelle an Mannheimer Straße – Am Dienstagvormittag (07.04.2026) kam es im Bereich der B271 an der Abfahrt Mannheimer Straße bei Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall. Die Feuerwehr Bad Dürkheim war im Einsatz.

Gegen 10:30 Uhr wurde die Feuerwehr durch die Leitstelle Ludwigshafen alarmiert. Im Kreuzungsbereich der B271 / Abfahrt Mannheimer Straße waren zwei Pkw in einen Verkehrsunfall verwickelt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Insassen die Fahrzeuge bereits eigenständig verlassen.

Die Feuerwehrkräfte konzentrierten sich vor Ort auf die Absicherung der Unfallstelle sowie auf technische Sicherungsmaßnahmen. Dazu gehörte insbesondere das sogenannte Batteriemanagement, bei dem die Fahrzeugbatterien abgeklemmt wurden, um mögliche Gefahren zu verhindern.

Die verletzten oder betroffenen Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Insgesamt waren 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Dürkheim im Einsatz. Der Einsatz konnte gegen 11:15 Uhr beendet werden.

Zum genauen Unfallhergang liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Bad Dürkheim

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 12:17