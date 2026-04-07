Bad Bergzabern – Desorientierter Autofahrer: Unfall nach Medikamenteneinnahme – Führerschein entzogen

Bad Bergzabern / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Ostersonntag (05. April 2026) gegen 20:30 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen auffällig fahrenden Pkw. Der Fahrzeugführer zeigte ein stark desorientiertes Fahrverhalten und verursachte beinahe einen Verkehrsunfall. Anschließend befuhr er unerlaubt einen Radweg und kollidierte wenig später mit einer Absperrung.

Einsatzkräfte der Polizei konnten das Fahrzeug schließlich stoppen und kontrollieren. Bei der Überprüfung gab der 60-jährige Fahrer an, mehrere Schlafmedikamente eingenommen zu haben. Zudem war er offenbar orientierungslos und ging davon aus, sich im rund 50 Kilometer entfernten Bad Dürkheim zu befinden.

Die Fahrt endete für den Mann auf der Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt, ebenso das Fahrzeug. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zuletzt aktualisiert am 7. April 2026, 08:15