  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

1
06.04.2026, 10:07 Uhr

Speyer – Bischof Wiesemann feierte Osternacht und Ostersonntag im Dom zu Speyer

1Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. „Lumen Christi – Deo gratias“ – Mit diesem Ruf wurde in der Osternacht die zuvor am Feuer entzündete Osterkerze in den dunklen Speyerer Dom getragen. Währenddessen wurde das Licht auch an alle Gläubigen weitergegeben, die ihre Kerzen daran anzündeten und damit die Kirche erhellten. Im anschließenden Gottesdienst richtete sich Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann in seiner Predigt an die Gläubigen: „Das wird uns an Ostern geschenkt: Ein Licht, Ihr Licht, das Sie jetzt in den Händen halten, das im Inneren mitgeht. Und dann ist da in solchen Stunden, manchmal, wenn alles dunkel zu sein scheint, wie eben im Dom, ein kleines Licht, das die Macht hat, die Finsternis zu vertreiben und uns Kraft gibt.“

Speyer, Dom, Osternacht mit Bischof Karlheinz Wiesemann
FOTO KLAUS LANDRY

In der Osternacht wurde der 18-jährige Leeven Schwan von Bischof Wiesemann getauft. Dieser erzählte, dass es den Täufling immer zum Glauben hingezogen habe, dass ihm etwas immer wieder Kraft und Mut gegeben habe. „Da hat er gespürt, dass da jemand da ist, der ihn beim Namen ruft, der ihm sagt, es ist nicht egal, dass du da bist. Der ihm Würde, Bedeutung, Sinn gegeben hat und gesagt hat, ich bin bei dir, ich gehe mit dir durch Licht und Dunkel, ich gehe mit dir durch alle Abgründe deines Lebens und führe dich. Das ist die Erfahrung des Auferstandenen, des lebendigen Gottes im eigenen Leben.“ Bischof Wiesemann lud die Gemeinde ein, gemeinsam im Rahmen der Taufe den Taufglauben zu erneuern: „Wir dürfen alles Hoffnungsmüde ablegen und Kinder des Lichtes in dieser Welt sein.“

Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernahmen der KathedralJugendChor, der Domchor und die Dombläser.

Freiheit durch Auferstehung

Auch am Ostersonntag feierte Bischof Wiesemann ein Pontifikalamt im Speyerer Dom, das die Nachwuchs- und Aufbauchöre des Mädchenchores und der Domsingknaben sowie die Dombläser musikalisch gestalteten.

In seiner Predigt thematisierte Bischof Wiesemann die vielfältigen Enthüllungen der aktuellen Zeit, „in denen sich Abgründe menschlicher Perversion auftun, wie die immer weitere Kreise mit in ihren Sumpf ziehende Epstein-Affäre oder jetzt neuestens im missbräuchliche Abgründe künstlicher Intelligenz offenlegenden Deepfake-Betrug um den Schauspieler Christian Ulmen“. Der Bischof ging auch auf die Memoiren „Eine Hymne an das Leben“ der vielfach vergewaltigten Französin Gisèle Pelicot ein: ein Buch, mit einem „geradezu österlichen Titel“ – „Dabei ist das, was sie in diesen Erinnerungen berichtet, alles andere als österlich leicht und fröhlich.“ Einer der berührendsten Augenblicke im Buch sei, als Pelicot beschlossen habe, ihr Leid an das Licht der Öffentlichkeit zu holen. „Das war der Anfang des Gerichts, indem die Scham die Seite wechselte – und der Moment ihrer Auferstehung, durch die die tödliche Ohnmacht des Opferseins in die Freiheit selbstbestimmten Lebens und Handelns gewandelt wurde“, so Wiesemann.

Der Bischof wandte sich an die Gemeinde mit der Frage: „Was heißt das: von den Toten auferstehen?“ Die frühe Christenheit habe das Geheimnis der Auferstehung Jesu von allem Anfang nicht nur auf das Leben nach dem Tod in der erwarteten kommenden Welt bezogen, sondern auch mit der Taufe auf die Wiedergeburt im Leben hier und jetzt. In der Taufe finde der Mensch die Lebensquelle, die die Macht des Todes und des Bösen überwindet. „Indem Jesus am Abend vor seinem Leiden die Ohnmacht des Ausgeliefertseins unter den Zeichen von Brot und Wein in die Freiheit seiner Liebeshingabe wandelt, nimmt er der Willkür des Bösen die Deutungshoheit, das Bestimmungsrecht über das Leben und eröffnet er den Raum miteinander geteilten Lebens.“ Indem Gott an die Seite Christus‘ am Kreuz tritt, wechsle ein für alle Mal die Scham die Seite, führte der Bischof aus. „Die Macht des Todes kann die Jünger nicht mehr in ihrem Bann halten. Sie gewinnen die letzte und größte Freiheit der teuflischen Macht gegenüber: Sie können binden und lösen.“

Wiesemann weiter: „Diese Freiheit der Kinder Gottes ist uns durch die Auferstehung Christi geschenkt. Sie kann uns hier und jetzt zu Mutmachern für andere, zu Anwälten und Propheten für das Leben, für die unantastbare Würde des Lebens, des eigenen wie des fremden, machen.“ Ihm imponiere der Mut von Menschen wie Gisèle Pelicot: „Indem sie ihre Wunden nicht verstecken und uns Zeugnis von einer durch keine Macht dieser Welt zerstörbaren Lebens- und Liebeskraft geben, lösen sie wie bei der Auferstehung Jesu ein Beben aus – und Menschen, die vorher in ihrer Ohnmacht wie tot waren, atmen auf einmal auf und finden den Mut, sich aus dem Opfersein zu befreien, auf dass die Scham die Seite wechsele.“

Einen solchen Auferstehungsmut der Mutigen und Anständigen in der Welt brauche die Gesellschaft, um dem Leben wieder Würde und dem Vertrauen wieder öffentlichen Halt zu geben. Nur so könnten jene, die im „Narzissmus ihrer Machtspiele und im Zynismus ihrer Menschenverachtung unsere Welt zersetzen, Misstrauen säen, Gesellschaft spalten und Gemeinschaft zerstören“, entlarvt und entthront werden. Bischof Wiesemann betonte: „Statt dem Klagelied des Zerfalls sollten wir den Aufstand des Lebens wagen und statt der kollektiven Depression eine österliche Hymne an das Leben.“
© Klaus Landry
Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 6. April 2026, 10:07

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    April 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com