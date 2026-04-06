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1 KSC
06.04.2026, 11:21 Uhr

Mannheim – TSG Hoffenheim, SV Sandhausen und Karlsruher SC jubeln beim fünften Finaltag der Junioren

1 KSCMannheim/Sinsheim/Sandhausen/Büchenbronn. Beim Finaltag der Junioren kürten sich in drei spannenden Partien die TSG Hoffenheim (C-Junioren), der SV Sandhausen (B-Junioren) und der Karlsruher SC (A-Junioren) zum badischen Pokalsieger 2025/26.
1hoffenheim
Pünktlich um 11 Uhr eröffnete das Schiri-Gespann, bestehend aus Gabriel Richter und seinen Assistenten Tom Kieslich und Jonathan Müller, die erste Partie des Tages. Im Pokalfinale der C-Junioren trafen der Karlsruher SC und die TSG Hoffenheim aufeinander. Nachdem die Jungs aus dem Wildpark in den ersten Minuten viel Druck auf die Gegner ausübten, waren es die Hoffenheimer, die als erstes den Ball im Netz versenkten. Die Offensive der TSG brillierte weiter, sodass es ihnen gelang, im Laufe des Spiels noch fünf weitere Tore zu erzielen. Der Mannschaft vom Trainer Manuel Sanchez gelang somit die Titelverteidigung, was von den mitgereisten Fans begeistert applaudiert wurde. „Ich freue mich sehr für die Jungs. Auch wenn es in deren Karriere schon viele Finals gab und auch noch viele geben wird, ist es immer etwas Besonderes. Ihre Leistung heute hat sehr viel Wille gezeigt, das wird uns Motivation für die nächsten Wochen geben“, kommentierte Sanchez nach dem Spiel lächelnd. Wie auch im vergangenen Jahr, durften die Zuschauer*innen den „Spieler des Spiels“ wählen. Über die Auszeichnung durfte sich der zweifache Torschütze der TSG Hoffenheim, Maximilian Braun freuen.
1Sandhausen
Direkt im Anschluss standen sich die B-Junioren der TSG Hoffenheim und des SV Sandhausen gegenüber. Von Anfang an war klar, dass die Fans eine hart umkämpfte Partie erleben würden. Beide Teams erspielten sich zahlreiche Torchancen, die erste Halbzeit endete allerdings mit einem torlosen 0:0. Der SVS kam motiviert aus der Kabine und schoss sich mit dem 1:0 in der 55. Minute einen Schritt näher an die Titelverteidigung. Die Jungs der TSG blieben allerdings dran und verwandelten nur wenige Minuten später, einen Elfmeter zum 1:1 Ausgleich. Mit diesem Ergebnis endete auch die reguläre Spielzeit. Die Verlängerung hatte es ebenfalls in sich: in der 85. Minute bejubelte erst die TSG ihren 2:1 Führungstreffer, kurz danach rettete sich der SVS durch den Ausgleich per Elfmeter in das allesentscheidende Elfmeterschießen. Die Zuschauer*innen schauten gebannt zu, wie die Jungs aus dem Hardtwald jubelnd als Sieger hervorgingen. Der „Spieler des Spiels“ stammte ebenfalls aus den Reihen des SV Sandhausen, die Fans wählten Eren Ceylan. „Es war ein super Spiel von unseren Jungs, ich muss dennoch die Gegner aus Hoffenheim erwähnen. Sie haben uns vor viele Probleme gestellt. Ein Lob gilt unserem Team, das trotz dem Rückstand zurückgekommen ist und dann im Elfmeterschießen viel Nervenstärke bewiesen hat. So stellt man sich einen Pokalsieg vor“, kommentiert SVS-Coach Joshua Vogt nach der Partie. Der Unparteiische Patrick Raßl leitete das zweite Finale des Tages gemeinsam mit seinen Kollegen Danilo Bava und Marco Knüttel.
1 KSC
Den Abschluss des Tages bildete das Pokalfinale der A-Junioren, das zwischen dem Karlsruher SC und dem SV Waldhof Mannheim entschieden werden sollte. Der Titelverteidiger aus Mannheim spielte entschlossen und lag nach einer knappen halben Stunde mit 2:0 in Führung. Die Karlsruher ließen sich nicht unterkriegen, noch vor der Halbzeit gelang ihnen der Anschlusstreffer (41.). Die zweite Halbzeit war von beiden Parteien hart umkämpft, in der 49. Minute fiel der Ausgleichstreffer zum 2:2, womit es wieder spannend wurde. Der erlösende Treffer für die Jungs aus dem Wildpark gelang in der 60. Minute. Bei diesem Ergebnis blieb es, das Schiedsrichtergespann um Yannick Preuß mit seinen Assistenten Mateo Tubach und Ibrahim Awada pfiff das Spiel nach 97 Minuten ab. Der Mannschaft des Karlsruher SC gelang es, den Titelverteidiger SV Waldhof Mannheim zu entthronen. Zum „Spieler des Spiels“ kürten die Zuschauer*innen Danyal Zor vom KSC. „Uns freut es extrem, dass wir den Pokal gewonnen haben und uns somit auch für den DFB-Pokal qualifizieren konnten. Das war unser Saisonziel, das wir uns im Winter gesetzt haben, daher sind wir glücklich, dass wir das heute erreicht haben.“, sagt KSC-Spieler Emilio Ambrosius feierlich.

Den Pokal und die Medaillen übergaben Verbandsjugendleiter Rouven Ettner gemeinsam mit seinem Stellvertreter Jörg Barthelmes, Verbandsjugendspielleiter Siegfried Bartussek und bfv Präsident Ronny Zimmermann. Zusätzlich dazu erhielten alle Siegerteams Freikarten für den Europa-Park Rust.

Ein herzliches Dankeschön gilt dem Ausrichterverein SV Büchenbronn, welcher einen Reiskostenzuschuss in Höhe von 500€ für ein Jugendfußballturnier von KOMM-MIT erhielt.

Fotos: Siegerfotos C-Junioren TSG Hoffenheim, B-Junioren SV Sandhausen und A-Junioren Karlsruher SC (Quelle: bfv)

MFM, 05.04.2026

Zuletzt aktualisiert am 6. April 2026, 11:21

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