Ludwigshafen – Feuer an Ernst-Reuter-Realschule plus: Hinweise auf Brandstiftung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Ostersonntag, 05.04.2026 um 22:13 meldete ein aufmerksamer Anwohner einen Brand an der Ernst-Reuter-Realschule in der Gartenstadt.

Vor Ort konnte ein Brand im Eingangsbereich festgestellt werden. Dieser konnte von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Es ist allerdings ein Sachschaden von 80.000 EUR entstanden.

Kriminalpolizei ermittelt

Da Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung erlangt werden konnten, hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu der Tat werden unter Tel: 9621 963-23312 erbeten.

Zuletzt aktualisiert am 6. April 2026, 10:02