Frankenthal – 18-Jähriger flüchtet vor Polizei – Crash nach Verfolgungsjagd endet im Feld bei Mörsch

Frankenthal (Pfalz) / Metropolregion Rhein-Neckar – Spektakuläre Verfolgungsjagd am späten Sonntagabend: Am 05.04.2026 gegen 22:40 Uhr sollte ein Chrysler Grand Voyager in der Siemensstraße in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Doch der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale der Polizei und ergriff die Flucht.

Die Verfolgung zog sich über mehrere Minuten und führte schließlich über einen Feldweg bis in den Stadtteil Mörsch. Bereits im Feldbereich kollidierte das Fahrzeug mit Bewässerungsrohren. Beim Abbiegen in den Birkenweg verlor der Fahrer endgültig die Kontrolle, prallte gegen einen Baum und anschließend gegen ein geparktes Auto.

Der 18-jährige Fahrer setzte seine Flucht zunächst zu Fuß fort. Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen wurde das Gebiet weiträumig abgesucht, auch ein Diensthundeführer kam zum Einsatz. Als der Diensthund die Spur aufnahm, verließ der Tatverdächtige sein Versteck – und lief direkt in die Arme einer Polizeistreife.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der junge Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen sein. Zudem besteht der Verdacht auf kürzlichen Cannabiskonsum. Der 18-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Zuletzt aktualisiert am 6. April 2026, 10:54