Alzey-Worms /Flomborn / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L386 bei Flomborn ist am Montagvormittag (06.04.2026) ein 62-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 10:00 Uhr mit seinem Pkw aus Richtung Flomborn kommend in Fahrtrichtung Stetten unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit zwei Bäumen am Straßenrand.

Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aufwendig befreit werden. Anschließend wurde er mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Straße mehrere Stunden gesperrt

Für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der auch ein Gutachter hinzugezogen wurde, musste die L386 für rund 4,5 Stunden voll gesperrt werden. Erst gegen 14:45 Uhr konnten die Maßnahmen vor Ort beendet werden.

Neben der Polizei waren rund 20 Kräfte der Feuerwehr, zwei Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Telefonnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pialzey@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Polizeiinspektion Alzey

Zuletzt aktualisiert am 6. April 2026, 18:25