Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – B271 – Verkehrsunfall zwischen Fronhof und Mannheimer Straße – Rettungshubschrauber im Einsatz – Auf der B271 zwischen der Abfahrt DÜW-Fronhof und der Anschlussstelle Mannheimer Straße kam es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Nach ersten Informationen waren insgesamt drei Fahrzeuge in das Unfallgeschehen verwickelt. Die Feuerwehr wurde zur Einsatzstelle alarmiert und übernahm zunächst die Erstversorgung der verletzten Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Im weiteren Verlauf sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Zudem wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen, um weitere Gefahren zu verhindern.

Auf Anforderung der Polizei richtete die Feuerwehr außerdem einen Landeplatz für einen Rettungshubschrauber ein und sicherte diesen ab.

Umfangreicher Einsatz vor Ort

Im Einsatz befanden sich insgesamt fünf Fahrzeuge der Feuerwehr mit rund 25 Einsatzkräften, ein Polizeifahrzeug, drei Einheiten des Rettungsdienstes sowie ein Rettungshubschrauber.

Weitere Informationen zum Unfallhergang und zu möglichen Verletzungen liegen derzeit noch nicht vor.

Zuletzt aktualisiert am 6. April 2026, 18:54