Wörth – Ladendieb beleidigt Polizeibeamten



Wörth/Metropolregion Rhein-Neckar – Durch Angestellte eines Drogeriemarktes in der Maximilianstraße in Wörth am Rhein konnte am 04.04.2026, gegen 19:00 Uhr, zunächst beobachtet werden, dass der 24-jährige Beschuldigte mehrere Parfüms in Taschen seiner Kleidung beförderte.

Im weiteren Verlauf passierte der Beschuldigte den Kassenbereich ohne dabei die Ware zu bezahlen. Die Polizei wurde hierüber verständigt. Im Rahmen der anschließenden Sachverhaltsaufnahme beleidigte der Beschuldigte mehrfach einen Polizeibeamten. Es wurden entsprechende Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 5. April 2026, 21:51