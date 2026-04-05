Speyer – Räuberischer Diebstahl vor Bar: Mann geschlagen und ausgeraubt

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht auf Sonntag (05.04.2026) ist es in Speyer zu einem räuberischen Diebstahl gekommen, bei dem ein 49-jähriger Mann verletzt wurde.

Nach Angaben der Polizei befand sich der Geschädigte gegen 01:00 Uhr in der Armbruststraße vor einer Bar, als er von einem Mann, der in Begleitung einer Frau war, nach Geld gefragt wurde. Nachdem der 49-Jährige sein Bargeld vorzeigte, riss ihm der Täter das Geld aus der Hand.

Als der Geschädigte sein Geld zurückforderte, schlug der Beschuldigte ihm ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter gemeinsam mit seiner Begleiterin in einem bislang unbekannten Pkw.

Der 49-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich bei der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Speyer

Zuletzt aktualisiert am 5. April 2026, 11:09