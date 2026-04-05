Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Kollision von drei PKW



St. Leon-Rot/Metropolregion Rhein-Neckar – Am gestrigen Nachmittag gegen 13:45 Uhr kam es auf der BAB5 in Fahrtrichtung Heidelberg in Höhe Sankt Leon-Rot zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Der 36-jährige Fahrer eines Renault Masters wechselte vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und bemerkte dabei zu spät den vor ihm befindlichen VW Touran, welcher zuvor verkehrsbedingt bis zum Stillstand abgebremst hatte. Er kollidierte mit dem VW, welcher durch den Aufprall auf den vor diesem stehenden Hyundai i20 eines 27-jährigen Fahrers geschoben wurde.

Der 75-jährige Fahrer des Tourans wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Alle anderen Beteiligten verblieben unverletzt. Der Touran musste abgeschleppt werden, die beiden anderen Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 17.000 Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizei Walldorf, welche auch die weiteren Ermittlungen aufgenommen hat.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 5. April 2026, 21:47