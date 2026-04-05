Rhein-Pfalz-Kreis – Neue Förderung der Schulsozialarbeit an vier Grundschulstandorten



Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Kreis und Gemeinden Bobenheim-Roxheim, Mutterstadt, Maxdorf sowie die Stadt

Schifferstadt unterzeichnen Vereinbarung

Unterstützung für eine wichtige Aufgabe: Die Schulsozialarbeit an vier Grundschulstandorten im Kreis

wird in diesem Jahr gezielt gefördert. Eine entsprechende Vereinbarung haben Landrat Volker Knörr,

die zuständige Kreisbeigeordnete Bianca Staßen sowie die Bürgermeister Michael Müller (Gemeinde

Bobenheim-Roxheim), Thorsten Leva (Gemeinde Mutterstadt), Werner Baumann (Gemeinde Maxdorf)

und Ilona Volk (Stadt Schifferstadt) im Kreishaus unterzeichnet.

„Die Förderung der Schulsozialarbeit ist eine Investition in die Zukunft unserer Kinder. Wir freuen uns

daher sehr über die Vereinbarung“, betont Landrat Knörr: „Angesichts der wachsenden sozialen

Herausforderungen an allen Schulen sind die Schulträger aber auch weiterhin auf Unterstützung

angewiesen. Das Land muss hierfür flächendeckende Lösungen auf den Weg bringen.“

„Es ist unerlässlich, dass Schulsozialarbeit vom Land an allen Schulen gefördert wird“, ergänzt die

Kreisbeigeordnete Staßen. „Nur so können wir den sozialen Zusammenhalt in unseren Schulen

sicherstellen und gleichzeitig dafür sorgen, dass jedes Kind die Chance und notwendige

Unterstützung erhält, um sein volles Potenzial zu entfalten.“



Die Förderungsvereinbarung entstand auf Grundlage der „Richtlinie des Landes zur Förderung von

Schulsozialarbeit an öffentlichen Schulen in Rheinland-Pfalz“. Dabei ist der Kreis für die

Antragstellung der Förderung beim Land zuständig. Für das Jahr 2026 wurde die Förderung bereits

bewilligt und ist auf eine 0,5-Stelle je Grundschulstandort begrenzt.

Die Schulsozialarbeit ist ein professionelles sozialpädagogisches Angebot und gehört zum

Aufgabengebiet der Kinder- und Jugendhilfe. Sie unterstützt die Schule bei ihrem Bildungsauftrag und

arbeitet dabei mit dem Lehrerkollegium zusammen, bietet Beratungen an und ist auch in der Klasse

mit Gesprächen bei aktuellen Anlässen präsent. So soll unter anderem die soziale Kompetenz der

Schülerinnen und Schüler gestärkt, aber auch Konflikte gelöst und die Klassengemeinschaft gestärkt

werden. Die Schulsozialarbeit kooperiert mit zahlreichen anderen Stellen – wie etwa Vereinen,

Jugendhilfeeinrichtungen und Beratungsstellen – und ist zudem eng an das Jugendamt angebunden.

Bild 1:

Werner Baumann (Bürgermeister Maxdorf), Ilona Volk (Bürgermeisterin Stadt Schifferstadt), Volker Knörr (Landrat), Bianca Staßen (Kreisbeigeordnete), Thorsten Leva (Bürgermeister Mutterstadt), Michael Müller (Bürgermeister Bobenheim-Roxheim). Foto: Rhein-Pfalz-Kreis.

Bild 2:

Werner Baumann (Bürgermeister Maxdorf), Bianca Staßen (Kreisbeigeordnete), Volker Knörr (Landrat), Ilona Volk (Bürgermeisterin Stadt Schifferstadt), Thorsten Leva (Bürgermeister Mutterstadt), Michael Müller (Bürgermeister Bobenheim-Roxheim). Foto: Rhein-Pfalz-Kreis.

Quelle: Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 5. April 2026, 22:03