Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis – Vermisste Person: Polizei sucht mit Hubschrauber und Mantrailer

In Schriesheim läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz zur Suche nach einer vermissten Person. Nach Angaben der Polizei könnte sich die gesuchte Person möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden.

Im Einsatz sind neben mehreren Polizeikräften auch ein Polizeihubschrauber sowie ein speziell ausgebildeter Mantrailer-Hund, der die Spur der vermissten Person aufnehmen soll.

Weitere Informationen zum Einsatz liegen aktuell noch nicht vor.

Von MRN-News wird nachberichtet.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 5. April 2026, 19:52