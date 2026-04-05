Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Verkehrsunfall auf der Feudenheimer Straße in Mannheim hat am Samstagnachmittag (04.04.2026) zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, zudem kam es zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16:00 Uhr in Fahrtrichtung Innenstadt. Eine 52-jährige Fahrerin eines Fiat 500 wechselte von der rechten auf die linke Spur und übersah dabei offenbar den nachfolgenden Verkehr. Infolge des Fahrstreifenwechsels kam es zur Kollision mit dem Toyota Corolla einer 51-jährigen Fahrerin.

Durch den Zusammenstoß wurde der Toyota auf die Linksabbiegerspur geschleudert und kam schließlich quer im Gleisbereich der Haltestelle „Neckarplatt“ zum Stillstand. Die Fahrerin des Toyota wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Straßenbahnverkehr musste im betroffenen Bereich für etwa zwei Stunden eingestellt werden. Erst gegen 18:10 Uhr konnten sowohl der Straßen- als auch der Bahnverkehr wieder freigegeben werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Polizeirevier Mannheim-Käfertal übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 5. April 2026, 11:25