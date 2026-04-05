Ludwigshafen – Workshop „Einstieg in den Paartanz für Tanzanfänger“ beim Tanzclub Royal



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Ab dem 15. April, jeweils mittwochs um 17.15 bis 18.15 Uhr, bietet der

Tanzclub Royal im Julius-Hetterichsaal Maudach unter der Leitung von Gitte und Wolfgang Jung wieder einen Tanzworkshop über 10

Trainingseinheiten für Tanzinteressierte ohne Vorkenntnisse an.

Gezeigt werden Grundschritte und einfache Figurenfolgen sowohl in den Standardtänzen Langsamer Walzer, Tango und Quickstep als auch in den

Lateinamerikanischen Tänzen Cha-Cha-Cha, Rumba und Jive. Die Gebühr beträgt 100 Euro pro Paar und wird zu Beginn fällig.Anmeldung bis 13.4.

per Mail unter kontakt@tcroyal-ludwigshafen.de oder tel. 0621-5580590.Weitere Infos: www.tcroyal-ludwigshafe.de

Quelle: TC-Royal Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 5. April 2026, 21:50