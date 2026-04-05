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05.04.2026, 22:06 Uhr

Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V. im April

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Auch im April finden wieder die traditionellen Konzerte der Pfälzischen Musikgesellschaft
e.V. im Wilhelm-Hack-Museum statt.

Am Sonntag, 12. April 2026, 11 Uhr, gestaltet Anne Sophie Luong eine Violinmatinee.
Am Sonntag, 26. April 2026, 11 Uhr, findet das Bruno-Hermann-Preisträgerkonzert mit den vier Preisträger*innen Lea Schweizer (Oboe), Judith
Schweizer (Violine), Pia Buch (Viola) und Paul Horn (Kontrabass) statt.

Begleitet werden sie von der Kammerphilharmonie Mannheim. Die Eintrittskarten kosten 10 Euro
beziehungsweise 7 Euro mit Ermäßigung und beinhalten auch den Besuch der aktuellen Ausstellung "Vom Klang der Bilder".

Quelle: Wilhelm-Hack-Museum

Zuletzt aktualisiert am 5. April 2026, 22:06

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