Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Streit in einer Diskothek in der Ludwigshafener Innenstadt hat am frühen Sonntagmorgen (05.04.2026) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 33-jähriger Mann musste letztlich in Gewahrsam genommen werden.

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 05:05 Uhr zunächst zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen dem Mann aus Ludwigshafen und zwei weiteren Personen. Aufgrund seines Verhaltens wurde er mit Unterstützung der Polizei aus der Diskothek verwiesen.

Im Anschluss reagierte der 33-Jährige offenbar aus Verärgerung und beschädigte ein Schild. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zudem erhielt er einen Platzverweis, dem er zunächst nachkam.

Gegen 08:00 Uhr wurde der Mann erneut auffällig: Als alkoholisierte Person in einem Bus zeigte er sich gegenüber Polizeikräften sowie unbeteiligten Personen verbal aggressiv und uneinsichtig.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Einsatzkräfte den 33-Jährigen schließlich in Polizeigewahrsam.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 5. April 2026, 11:00