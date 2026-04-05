Heidelberg – ADFC-Helmberatung am 15. April



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Neutrale Helmberatung vor dem Zentrum für umweltbewusste Mobilität:

Mittwoch, 15. April, 14.30 bis 18 Uhr

Der ADFC Rhein-Neckar bietet einmal monatlich − an jedem dritten Mittwoch − vor

dem Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZuM) in der Kurfürsten-Anlage 62 in

Heidelberg eine neutrale Helmberatung an. Die nächste Beratung findet am

Mittwoch, 15. April 2026, von 14.30 bis 18 Uhr statt.

Der ADFC bietet die Möglichkeit, unter fast 110 Helmen – vom Kleinkind-, Kinder-,

Jugend-, Erwachsenenhelm und Helmen aus dem Sportbereich − den passenden

herauszufinden, dazu erhalten die Interessenten eine Händlerliste, auf der der

optimal sitzende Helm vermerkt wird.

Die weiteren Helmberatungs-Termine: 20. Mai, 17. Juni, 15. Juli, 16. September und

21. Oktober

Über den ADFC

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. (ADFC) ist mit über 240.000

Mitgliedern die größte Interessenvertretung der Radfahrerinnen und Radfahrer in

Deutschland und weltweit. Er berät in allen Fragen rund ums Fahrrad: Recht,

Technik und Tourismus. Politisch engagiert sich der ADFC auf regionaler, nationaler

und internationaler Ebene für die konsequente Förderung des Radverkehrs.

Quelle: ADFC Rhein-Neckar e.V.

Zuletzt aktualisiert am 5. April 2026, 15:45