Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einem Verkehrsunfall in Grünstadt ist am Ostersamstag (04.04.2026) ein Pedelecfahrer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 13:40 Uhr im Kreuzungsbereich Sausenheimer Straße / Mozartstraße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Demnach übersah der Autofahrer den vorfahrtsberechtigten Radfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Der Pedelecfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus in Grünstadt gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Pedelec war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Quelle: Polizeiinspektion Grünstadt

Zuletzt aktualisiert am 5. April 2026, 11:15