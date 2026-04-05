Grünstadt – Einbruchsdiebstahl in Kellerabteil



Grünstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Ostersamstag (04.04.2026) wurde der Polizei Grünstadt ein Einbruchsdiebstahl in ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Sausenheimer Straße gemeldet.

Dieses wurde durch unbekannte Täter ausgeräumt. Hierbei wurden diverse Möbelstücke sowie verschiedene Elektroartikel entwendet. Einen genauen Tatzeitpunkt konnte die Geschädigte allerdings nicht mitteilen.

Der Bezirksdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Haben Sie in der Sausenheimer Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Können Sie Hinweise zur Tat oder zu den unbekannten Tätern geben?

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 5. April 2026, 15:33