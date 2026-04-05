Bad Dürkheim – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht



Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 04.04.2026 zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bruchstraße einen ordnungsgemäß geparkten blauen Skoda Yeti am Heck hinten links.

Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Dürkheim unter der Tel.: 06322-9630 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 5. April 2026, 21:57