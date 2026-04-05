Bad Dürkheim / Ungstein / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einem Verkehrsunfall auf der L455 zwischen Bad Dürkheim-Ungstein und Freinsheim ist am Samstagnachmittag (04.04.2026) ein 69-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Auch die drei Insassen eines beteiligten Autos erlitten leichte Verletzungen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der 69-Jährige mit seiner Harley-Davidson von der K5 aus Richtung Erpolzheim kommend in den Einmündungsbereich zur L455 eingefahren. Dabei missachtete er nach Polizeiangaben den Vorrang einer von links kommenden Autofahrerin. Es kam zur Kollision zwischen der Front des Pkw und der linken Seite des Motorrads.

Der Motorradfahrer zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Die drei Insassen des beteiligten Pkw wurden leicht verletzt. Zur medizinischen Erstversorgung waren mehrere Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Besonders hervorzuheben ist laut Polizei das vorbildliche Verhalten unbeteiligter Passanten: Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte leisteten sie Erste Hilfe und sicherten die Unfallstelle bestmöglich ab.

Sowohl das Motorrad als auch der Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L455 zwischen Freinsheim und Bad Dürkheim-Ungstein von 14:45 Uhr bis 16:15 Uhr voll gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Quelle: Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Zuletzt aktualisiert am 5. April 2026, 07:21