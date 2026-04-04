Schifferstadt – Ostereier-Versteigerung mit hohem Erlös für den guten Zweck



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Für je 100 Euro versteigerte die Kita am Wald drei große, von Kindern und Team gestaltete Ostereier.

Hinzu kamen Einnahmen über den Verkauf von selbstgebastelter Oster- und Frühjahrs-Deko. 400 Euro gehen nun an die Patenkinder der Kita, Felix

und Felizitas in Burkina Faso, und unterstützt damit direkt deren Lebens- und Bildungssituation, 300 Euro spendet die Einrichtung an das

Hilfswerk Misereor; die übrigen etwa 300 Euro bleiben in der Kita am Wald für die Anschaffung von Sitzkissen für die Paletten-Lounge im

Garten.

„Wir freuen uns über den hohen Erlös und bedanken uns herzlich bei den Käuferinnen und Käufern unserer Ostereier und Dekoration“, sagt Nina

Wisniewski, Leiterin der Kita am Wald.

Rückblick:

Die drei riesigen Ostereier hatten Kinder und Team der Kita am Wald farbenfroh, kreativ und mit viel Herz gestaltet. Per E-Mail konnten

Interessierte für die Eier bieten.

Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 4. April 2026, 10:21