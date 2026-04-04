Neustadt – Nachtrag – Dachstuhlbrand: Bewohner schwer verletzt – hoher Schaden, Kripo ermittelt

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar . Wie bereits berichtet kam es am Samstag, den 04.04.2026 gegen 08:00 Uhr, in der Hindenburgstraße in Neustadt an der Weinstraße zu einem Brandereignis in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses.

Bewohner schwer verletzt

Im Rahmen dessen wurde ein 54-jähriger Bewohner schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat zwecks Klärung der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.

Zuletzt aktualisiert am 4. April 2026, 12:33