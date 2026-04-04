Mannheim – VfR Mannheim: Familienspieltag am Ostersamstag gegen TSV Essingen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, den 04.04.2026 um 15:30 Uhr empfängt der VfR Mannheim den formstarken Tabellendritten TSV Essingen – ein echtes Spitzenspiel mit viel Brisanz. Die Gäste sind aktuell die Mannschaft der Stunde, während der VfR nach zuletzt sieglosen Heimspielen wieder dreifach punkten will. Spannung ist garantiert!

Wichtig: Passend zu Ostersamstag steht das zweite Spitzenspiel in folge unter dem Motto Familienspieltag. Wir laden alle Familien ins Rhein-Neckar-Stadion ein.

Das Beste: Kommt als Familie und nur die Erwachsenen müssen bezahlen. Alle Kinder bekommen freien Eintritt.

Quelle VfR Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 4. April 2026, 10:54