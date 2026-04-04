Mannheim – Schwerer Unfall auf der A5 bei Kronau: Auto gerät in Gegenverkehr – drei Verletzte und Drogenverdacht

Mannheim / Kronau / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In den späten Abendstunden des gestrigen Freitages, kurz nach 22:00 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5, in Höhe der Abfahrt zur L555 in Richtung Kronau, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei kam ein 57-jähriger Ford Kuga-Fahrer, der von der A5 abfuhr, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in den Gegenverkehr. Zuvor kollidierte jener noch mit der Leitplanke. Auf der Gegenfahrbahn prallte jener mit einem entgegenkommenden Lkw (Actros) eines 26-jährigen Mannes zusammen, welcher gerade auf die A5 auffahren wollte. Bei dem Zusammenstoß erlitten 3 Personen, allesamt Insassen des Ford Kuga, leichte Verletzungen. Alle Verletzten kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Kliniken. Beim 57-jährigen Verursacher bestand ferner der Verdacht einer Beeinflussung von Betäubungsmitteln. In diesem Zusammenhang wurde bei dem Mann auch noch eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug des Mannes war kollisionsbedingt nicht mehr fahrbereit und verlor zudem auch noch Betriebsflüssigkeit. Es wurde auch während der Unfallaufnahme von der Unfallstelle abgeschleppt. Zudem wurde auch noch eine Fachfirma zur Reinigung der Fahrbahn eingesetzt. Der eingetretene Sachschaden wird derzeit auf ca. 70.000EUR beziffert.

Zuletzt aktualisiert am 4. April 2026, 10:43