Mannheim – Das Spiel von Waldhof Mannheim bei 1860 München wird am 4.4 live im Fernsehen übertragen

München/Mannheim. Das Fußballspiel in der 3. Liga zwischen dem TSV 1860 München und dem SV Waldhof Mannheim wird am Samstag (4. April) um 14 Uhr live im BR-Fernsehen und im Stream übertragen. Der SV Waldhof Mannheim liegt nach dem 30. Spieltag mit 45 Punkten auf dem neunten Tabellenrang. Der TSV 1860 München ist mit 49 Zählern Tabellensiebter und hat noch Aufstiegschancen. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten RW Essen beträgt sechs Punkte. Das Spiel im Stadion an der Grünwalder Straße ist ausverkauft. Der SV Waldhof Mannheim hat sein letztes Spiel zu Hause gegen Erzgebirge Aue mit 2:1 gewonnen. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.
Text Michael Sonnick
Zuletzt aktualisiert am 4. April 2026, 10:47