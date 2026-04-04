Mannheim: 24-Jährige kommt mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab und verletzt sich leicht



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagmorgen kam es kurz vor 06:00 Uhr auf der Ludwigshafener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 24-jährige Frau alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam.

Die Citroen-Fahrerin fuhr vom Fahrlachtunnel kommend in Richtung SAP-Arena, als sie bei der Einmündung in Höhe des Rangierbahnhofs die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Daraufhin kollidierte sie frontal mit einem Mast der dortigen Ampelanlage, welche sich auf einer kleinen Verkehrsinsel befand. Bei dem Unfall verletzte sich die Fahrzeugführerin leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall wurde der PKW so beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Ebenso wurde die Lichtzeichenanlage so beschädigt, dass sie nicht mehr betrieben werden konnte und sofortige Reparaturmaßnahmen durch einen Techniker veranlasst wurden.

Der Sachschaden wird auf insgesamt 28.000 EUR geschätzt. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden und es kam zum keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Unfallermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 4. April 2026, 10:39