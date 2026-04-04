Ludwigshafen – Verbotenes Autorennen – Täter gefasst



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 03.04.2026, wurden durch einen Autofahrer gegen 19:00 Uhr zwei Sportwagen gemeldet, welche sich auf der Brunckstraße ein Fahrzeugrennen lieferten. Es handelte sich hierbei um einen grauen Mercedes AMG GT63S sowie einen schwarzen Audi S 7. Durch Zeugen wurde geschildert, dass die Sportwagen bereits auf der L523 von Worms aus kommend in Richtung Ludwigshafen aufgefallen seien. Sie hätten andere Verkehrsteilnehmer in Schlangenlinien überholt und teilweise auch ausgebremst und hierbei gefährdet.

Die Fahrzeuge konnten durch Kräfte der Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Gegen den 33-jährigen und 21-jährigen Fahrer wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Sollten Sie ebenfalls Zeuge des Sachverhalts sein oder wurden Sie durch die Fahrmanöver gefährdet, so werden Sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail über piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 4. April 2026, 10:30