Ilvesheim lädt zum ersten Mobilitätstag ein

Ilvesheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie kann nachhaltige Mobilität im Alltag funktionieren? Antworten darauf gibt der 1. Mobilitätstag Ilvesheim am Samstag, den 18. April 2026, Festplatz Ilvesheim. Unter dem Motto „Informieren. Ausprobieren. Mitmachen.“ lädt der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen Ilvesheim alle Bürgerinnen und Bürger von 10:00 bis 15:00 Uhr ein, neue Mobilitätsangebote kennenzulernen und selbst zu testen.

Eröffnet wird die Veranstaltung um 10:00 Uhr von Bürgermeister Thorsten Walther, der gleichzeitig als Schirmherr die Veranstaltung begleitet. Anschließend erwarten die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm rund um moderne und nachhaltige Fortbewegung.

So können unter anderem Spezial- und Lastenräder ausprobiert, eine E-Vespa getestet oder eine Fahrt mit einer Fahrradrikscha erlebt werden. Informationsstände regionaler Initiativen und Organisationen informieren über Carsharing, E-Mobilität sowie Bus- und Bahnangebote in der Region.

Im Mittelpunkt stehen ein Rad-Flohmarkt und ein Fahrrad-Parcours zum Testen der eigenen Geschicklichkeit. Wer günstig zu einem neuen Fahrrad kommen möchte, hat zudem die Gelegenheit, bei einer Versteigerung von Fundrädern der Gemeinde

Ilvesheim mitzubieten.

Neben den Aktionen laden wir Besucherinnen und Besucher dazu ein, Vorschläge und Anregungen für die zukünftige Mobilität im Ort einzubringen.

Der Mobilitätstag richtet sich an Familien, Pendlerinnen und Pendler sowie alle Interessierten aus der Region. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Ortsverbandes.Grüne Ilvesheim

Zuletzt aktualisiert am 4. April 2026, 10:29