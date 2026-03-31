Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einbruch Bargeld erbeutet – Zeugenaufruf



Wiesloch/Metropolregion Rhein-Neckar – Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Freitagnachmitag 15:00 Uhr und Montagmorgen 10:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Reisebüro in der Schloßstraße.

Die Täterschaft hebelte hierbei zunächst die Eingangstür des Geschäfts auf. Im Innern wurden die Räume nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht. Mit einer Beute von mehreren hundert Euro Bargeld flüchtete der oder die Unbekannten unerkannt vom Tatort. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06222-57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 20:04