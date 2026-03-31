Wiesenbach – Plötzliches Loch reißt Straße auf: Müllfahrzeug und Auto versinken

Wiesenbach / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Dienstagmittag um 12 Uhr tat sich in der Mozartstraße plötzlich die Erde auf. Das Heck eines Fahrzeugs der Altglasabholung brach durch die Asphaltdecke und sackte in ein 5 Meter auf 5 Meter großes und 2 Meter tiefes Loch. Auch ein geparkter Opel Astra rutschte ins Erdreich. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der betroffene Bereich der Straße zuvor massiv unterspült.

Verletzt wurde durch das Ereignis zum Glück niemand. Ein Mitarbeiter des Entsorgungsbestriebs, welcher auf dem Trittbrett des Fahrzeugs mitfuhr, kam mit einem Schrecken davon. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

Die Bergungsmaßnahmen dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 16:10