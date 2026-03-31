Weinheim – Mit den Bienen fängt es an

Weinheim/Metropolregioin Rhein-Neckar – Weinheimer Naturdiplom für Kinder geht 2026 in die nächste Runde –
Wieder über 20 Veranstaltungen – Anmelden ab sofort möglich
Warum wandern im Frühjahr die Kröten, und wo wandern sie hin? Welche Hühner legen braune Eier und welche weiße? Wie wird das Wasser aus der Toilette
wieder klar und sauber? Wie leben die Bienen im Wald, wie machen sie den leckeren Hong?
Im Herbst dieses Jahres wissen wieder mehr Kinder die Antworten auf diese Fragen, die
sie von der Natur gestellt bekommen. Denn dann halten sie das Weinheimer Naturdiplom
in den Händen. Die Veranstaltungen, deren Besuche dazu erforderlich sind, beginnen
dieses Jahr schon Ende April. Das „Weinheimer Naturdiplom“, das in diesem Jahr zum 24.
Mal bereits von der Stadt angeboten wird, richtet sich wieder an Kinder im Alter von acht
bis zwölf Jahren, die ihr natürliches Umfeld kennenlernen und verstehen wollen.
Im Weinheimer Rathaus ist wieder Umweltberaterin Antje Beckmann aus dem Team der
Stabsstelle Klima-und Umweltschutz verantwortlich. Sie ist mit der Resonanz der Vereine
und Organisationen wieder zufrieden. Im Naturdiplom konnte sie wieder über 20
Veranstaltungen und Angebote in einem Programm bündeln, das jetzt online auf
www.weinheim.de zur Verfügung steht und nach den Osterferien über die Schulen an die
betreffenden Altersklassen verteilt wird.
Es sind vertraute und regelmäßige Anbieter dabei, einige bringen sich sogar schon von
Anfang an ein wie der Geo-Naturpark, der BUND, die AG Altbergbau mit ihrem
Besucherbergwerk in Hohensachsen, das Tierheim Weinheim, der Abwasserverband, der
Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC, der NABU und die Stadtwerke mit einem
Besuch des Wasserwerks.
Neue Angebote des letzten Jahres haben Lust auf mehr gemacht, wie wie die Besuche
auf dem Bauernhof bei der Familie Schröder auf dem Milchhof in der Weidsiedlung oder
mit den Waldkennern des Mannheimer Waldhauses oder dem Verein Breitwiesen.
Natürlich ist auch die weit über Weinheim hinaus bekannte Gesellschaft für Umweltbildung
unter den Anbietern. Die GUB macht dieses Jahr am Montag, 27. April, sogar den Anfang
und besucht auf ihrer eigenen Naturbildungsfläche in der Weststadt dort lebende
Wildbienen.
Auch Antje Beckmann ist selbst dabei, zeigt den Naturkindern am Freitag, 8. Mai, die
Kröten und Frösche im Schlosspark.
Die Angebote erstrecken sich auf den Zeitraum zwischen Ende April und Oktober mit
Schwerpunkten in den Ferien. Am Samstag, 10. Oktober sind die Kinder traditionell zur
Abschlussveranstaltung mit Übergabe der Urkunden eingeladen. Alle Angebote sind
kostenlos. Die Teilnahme an mindestens drei Veranstaltungen ist Voraussetzung für ein
Weinheimer Naturdiplom.
Dem Programm ist ein „Stempel-Formular“ angehängt.
Wie immer melden sich die interessierten Familien zu den Veranstaltungen direkt bei den
Anbietern an. Alle weiteren Informationen und Kontakte befinden sich im Programm.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 19:59