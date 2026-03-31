Weinheim – Mit den Bienen fängt es an



Weinheim/Metropolregioin Rhein-Neckar – Weinheimer Naturdiplom für Kinder geht 2026 in die nächste Runde –

Wieder über 20 Veranstaltungen – Anmelden ab sofort möglich

Warum wandern im Frühjahr die Kröten, und wo wandern sie hin? Welche Hühner legen braune Eier und welche weiße? Wie wird das Wasser aus der Toilette

wieder klar und sauber? Wie leben die Bienen im Wald, wie machen sie den leckeren Hong?

Im Herbst dieses Jahres wissen wieder mehr Kinder die Antworten auf diese Fragen, die

sie von der Natur gestellt bekommen. Denn dann halten sie das Weinheimer Naturdiplom

in den Händen. Die Veranstaltungen, deren Besuche dazu erforderlich sind, beginnen

dieses Jahr schon Ende April. Das „Weinheimer Naturdiplom“, das in diesem Jahr zum 24.

Mal bereits von der Stadt angeboten wird, richtet sich wieder an Kinder im Alter von acht

bis zwölf Jahren, die ihr natürliches Umfeld kennenlernen und verstehen wollen.

Im Weinheimer Rathaus ist wieder Umweltberaterin Antje Beckmann aus dem Team der

Stabsstelle Klima-und Umweltschutz verantwortlich. Sie ist mit der Resonanz der Vereine

und Organisationen wieder zufrieden. Im Naturdiplom konnte sie wieder über 20

Veranstaltungen und Angebote in einem Programm bündeln, das jetzt online auf

www.weinheim.de zur Verfügung steht und nach den Osterferien über die Schulen an die

betreffenden Altersklassen verteilt wird.

Es sind vertraute und regelmäßige Anbieter dabei, einige bringen sich sogar schon von

Anfang an ein wie der Geo-Naturpark, der BUND, die AG Altbergbau mit ihrem

Besucherbergwerk in Hohensachsen, das Tierheim Weinheim, der Abwasserverband, der

Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC, der NABU und die Stadtwerke mit einem

Besuch des Wasserwerks.



Neue Angebote des letzten Jahres haben Lust auf mehr gemacht, wie wie die Besuche

auf dem Bauernhof bei der Familie Schröder auf dem Milchhof in der Weidsiedlung oder

mit den Waldkennern des Mannheimer Waldhauses oder dem Verein Breitwiesen.

Natürlich ist auch die weit über Weinheim hinaus bekannte Gesellschaft für Umweltbildung

unter den Anbietern. Die GUB macht dieses Jahr am Montag, 27. April, sogar den Anfang

und besucht auf ihrer eigenen Naturbildungsfläche in der Weststadt dort lebende

Wildbienen.

Auch Antje Beckmann ist selbst dabei, zeigt den Naturkindern am Freitag, 8. Mai, die

Kröten und Frösche im Schlosspark.

Die Angebote erstrecken sich auf den Zeitraum zwischen Ende April und Oktober mit

Schwerpunkten in den Ferien. Am Samstag, 10. Oktober sind die Kinder traditionell zur

Abschlussveranstaltung mit Übergabe der Urkunden eingeladen. Alle Angebote sind

kostenlos. Die Teilnahme an mindestens drei Veranstaltungen ist Voraussetzung für ein

Weinheimer Naturdiplom.

Dem Programm ist ein „Stempel-Formular“ angehängt.

Wie immer melden sich die interessierten Familien zu den Veranstaltungen direkt bei den

Anbietern an. Alle weiteren Informationen und Kontakte befinden sich im Programm.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 19:59