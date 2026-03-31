Weinheim – Kanalarbeiten auf der B3

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Kanalarbeiten auf der B3 in Weinheim ist die B3 in Höhe der
Friedrichschule derzeit wegen Kanalarbeiten halbseitig gesperrt.
Der Verkehr wird über eine Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt. Auch Fußgänger können die Baustelle
auf beiden Seiten passieren. Insbesondere bleibt die Fußgängerampel in Betrieb. Die
Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 17. April.
Es gibt in den Osterferien aber zwei weitere Baustellen, die sich auf den Straßenverkehr
auswirken.
Wegen einer dringend zu behebenden Leitungsstörung musste am Dienstag auch der
Kreuzungsbereich Yorckstraße/Wormser Straße bis voraussichtlich Donnerstag gesperrt
werden. Für die Yorckstraße bedeutet dies eine Vollsperrung im Kreuzungsbereich zur
Wormser Straße. Anwohner können über die Körnerstraße anfahren, die Einbahn-
Regelung wird aufgehoben. In der Wormser Straße ist eine halbseitige Sperrung
notwendig. Die Fahrtbeziehung Mannheimer Straße in die Wormser Straße wird gesperrt
sein.
Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Die Linie 633 wird über die Mannheimer
Straße direkt weiter zum Händelknoten umgeleitet. Dementsprechend entfällt die
Haltestelle Wormser Straße.
In der Gegenrichtung – aus der Wormser Straße in die Mannheimer Straße – gibt es
sowohl für den allgemeinen, als auch für den Busverkehr, keine Einschränkungen.
In der Nördlichen Bergstraße in Sulzbach hat es außerdem einen Wasserrohrbruch
gegeben, der ebenfalls zu einer halbseitigen Verkehrsregelung führt. Es könnte sein, dass
auch diese Baustelle über Ostern bestehen bleibt.
Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 20:17