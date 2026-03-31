Weinheim – Kanalarbeiten auf der B3



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Kanalarbeiten auf der B3 in Weinheim ist die B3 in Höhe der

Friedrichschule derzeit wegen Kanalarbeiten halbseitig gesperrt.

Der Verkehr wird über eine Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt. Auch Fußgänger können die Baustelle

auf beiden Seiten passieren. Insbesondere bleibt die Fußgängerampel in Betrieb. Die

Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 17. April.

Es gibt in den Osterferien aber zwei weitere Baustellen, die sich auf den Straßenverkehr

auswirken.

Wegen einer dringend zu behebenden Leitungsstörung musste am Dienstag auch der

Kreuzungsbereich Yorckstraße/Wormser Straße bis voraussichtlich Donnerstag gesperrt

werden. Für die Yorckstraße bedeutet dies eine Vollsperrung im Kreuzungsbereich zur

Wormser Straße. Anwohner können über die Körnerstraße anfahren, die Einbahn-

Regelung wird aufgehoben. In der Wormser Straße ist eine halbseitige Sperrung

notwendig. Die Fahrtbeziehung Mannheimer Straße in die Wormser Straße wird gesperrt

sein.

Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Die Linie 633 wird über die Mannheimer

Straße direkt weiter zum Händelknoten umgeleitet. Dementsprechend entfällt die

Haltestelle Wormser Straße.

In der Gegenrichtung – aus der Wormser Straße in die Mannheimer Straße – gibt es

sowohl für den allgemeinen, als auch für den Busverkehr, keine Einschränkungen.

In der Nördlichen Bergstraße in Sulzbach hat es außerdem einen Wasserrohrbruch

gegeben, der ebenfalls zu einer halbseitigen Verkehrsregelung führt. Es könnte sein, dass

auch diese Baustelle über Ostern bestehen bleibt.

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 20:17