

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie heize ich in Zukunft? Große Handwerkermesse mit Vorträgen und

kostenloser Beratung am 21. April in der Stadthalle

Wie heize ich künftig mein Haus oder meine Wohnung in Anbetracht von

knapper, teurer und absehbar nicht mehr zulässiger fossiler Brennstoffe?

Solardächer, Wärmepumpen, Geothermie, individuelle Lösungen – aber was ist das Richtige für mich

und meine Immobilie? Das fragen sich im Moment alle Haus- und Wohnungsbesitzer.

Fragen über Fragen. Viele Antworten gibt es auf einer Veranstaltung der Stadt Weinheim

am Dienstag, 21. April, in der Weinheimer Stadthalle von 16 Uhr bis 20.30 Uhr.

Unter dem Motto „Weinheim heizt vor!“ ist die mehrstündige Info-Veranstaltung bei freiem Eintritt (und

Sonderangeboten) eine Mischung zwischen Vortrags-Veranstaltung und

Handwerkermesse.

Über 20 Fachbetriebe aus Weinheim und Umgebung, darunter auch führende

Wärmepumpen-Hersteller, stellen ihre Produkte und Dienstleitungen vor, es geht um

Heizung und Sanitär, Wärmepumpen, Holzbau, Fenster, Dämmung, aber auch um

Haustechnik allgemein, Solaranagen, einschlägige Finanzierungen und natürlich

Energieberatung. Die Handwerkermesse öffnet ihre Tore um 16 Uhr, die Vorträge

beginnen um 18 Uhr.

Mit „Weinheim heizt vor!“ ist die Stadt Weinheim Teil der aktuell größten Informationsreihe

zur Wärmewende in Europa und Standort der bundesweiten Wärmepumpen-Infotage zur

unabhängigen Orientierung beim Thema Heizungstausch. Moderatorin Anja

Floetenmeyer-Woltmann ist eine der profiliertesten Stimmen zur praktischen Umsetzung

der Wärmewende in Deutschland. Das Klimaschutzteam der Weinheimer Stadtverwaltung

hat das Format allerdings noch erweitert, indem es mit örtlichen Handwerkern und lokalen

Akteuren zusammenarbeitet.

Mit dem Untertitel „Individuell beraten. Klug umsetzen.“ stellt die Veranstaltung am 21.

April den Auftakt für eine Kampagne zur Steigerung der Sanierungsrate dar. Diese

Aufklärungskampagne besteht des Weiteren aus dem Angebot von individuellen

Gebäudesteckbriefen und einer aufsuchenden Energieberatung. Am Stand der

Energieberatungsagentur KLiBA können sich Besucher für eine kostenlose aufsuchende

Energieberatung mit Wärmepumpencheck für das eigene Gebäude registrieren. Das

kostenlose Angebot gilt nur für Besucher der Veranstaltung am 21. April, danach wird ein

Eigenanteil fällig.

Außerdem wird es im Herbst wieder einen Tag der offenen sanierten Häuser geben, bei

dem man mit den Eigentümern über deren Erfahrungen sprechen kann.

Im Fokus der Veranstaltung am 21.April stehen die Fragen, die viele Hausbesitzerinnen

und Hausbesitzer aktuell beschäftigen: Welche Kosten entstehen? Welche Fördermittel

gibt es? Ist das eigene Gebäude geeignet? Woher kann ich Strom und Wärme

klimafreundlich beziehen? Und wie entwickelt sich der Energiemarkt?

Im Vortragsprogramm, das um 18 Uhr mit einer Begrüßung durch Bürgermeister Andreas

Buske startet, spricht Stadtwerke-Geschäftsführer Alexander Skrobuszyniski über den

Stand der Wärmewende in Weinheim. Sally Köhler von der „Fünf Prozent GmbH“ erklärt,

wo und wie sich Gebäudeeigentümer einen kostenlosen Steckbrief für ihr Gebäude

abrufen können, mit ersten Informationen zu Kosten und Einsparpotenzialen. Dr. Klaus

Keßler von der Kliba erläutert, was Aufsuchende Energieberatung bedeutet, welche

Schritte dazu notwendig sind und was der Gebäudeeigentümer als Beratungsergebnis

erhält.

Anja Floetenmeyer-Woltmann referiert über ihr Spezialgebiet Wärmepumpe im

Altbau und sagt „es gibt eine passende Wärmepumpenlösung für fast jeden

Anwendungsfall“. Sie ist auch Wärmepumpen-Beirätin der EU-Kommission und kennt die

Branche wie keine andere.

Der Eintritt zu „Weinheim heizt vor! Individuell beraten. Klug umsetzen“ ist kostenlos, eine

Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 20:10