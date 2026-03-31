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Design ohne Titel
31.03.2026, 20:10 Uhr

„Weinheim heizt vor“

Design ohne Titel
Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie heize ich in Zukunft? Große Handwerkermesse mit Vorträgen und
kostenloser Beratung am 21. April in der Stadthalle

Wie heize ich künftig mein Haus oder meine Wohnung in Anbetracht von
knapper, teurer und absehbar nicht mehr zulässiger fossiler Brennstoffe?
Solardächer, Wärmepumpen, Geothermie, individuelle Lösungen – aber was ist das Richtige für mich
und meine Immobilie? Das fragen sich im Moment alle Haus- und Wohnungsbesitzer.
Fragen über Fragen. Viele Antworten gibt es auf einer Veranstaltung der Stadt Weinheim
am Dienstag, 21. April, in der Weinheimer Stadthalle von 16 Uhr bis 20.30 Uhr.

Unter dem Motto „Weinheim heizt vor!“ ist die mehrstündige Info-Veranstaltung bei freiem Eintritt (und
Sonderangeboten) eine Mischung zwischen Vortrags-Veranstaltung und
Handwerkermesse.

Über 20 Fachbetriebe aus Weinheim und Umgebung, darunter auch führende
Wärmepumpen-Hersteller, stellen ihre Produkte und Dienstleitungen vor, es geht um
Heizung und Sanitär, Wärmepumpen, Holzbau, Fenster, Dämmung, aber auch um
Haustechnik allgemein, Solaranagen, einschlägige Finanzierungen und natürlich
Energieberatung. Die Handwerkermesse öffnet ihre Tore um 16 Uhr, die Vorträge
beginnen um 18 Uhr.

Mit „Weinheim heizt vor!“ ist die Stadt Weinheim Teil der aktuell größten Informationsreihe
zur Wärmewende in Europa und Standort der bundesweiten Wärmepumpen-Infotage zur
unabhängigen Orientierung beim Thema Heizungstausch. Moderatorin Anja
Floetenmeyer-Woltmann ist eine der profiliertesten Stimmen zur praktischen Umsetzung
der Wärmewende in Deutschland. Das Klimaschutzteam der Weinheimer Stadtverwaltung
hat das Format allerdings noch erweitert, indem es mit örtlichen Handwerkern und lokalen
Akteuren zusammenarbeitet.

Mit dem Untertitel „Individuell beraten. Klug umsetzen.“ stellt die Veranstaltung am 21.
April den Auftakt für eine Kampagne zur Steigerung der Sanierungsrate dar. Diese
Aufklärungskampagne besteht des Weiteren aus dem Angebot von individuellen
Gebäudesteckbriefen und einer aufsuchenden Energieberatung. Am Stand der
Energieberatungsagentur KLiBA können sich Besucher für eine kostenlose aufsuchende
Energieberatung mit Wärmepumpencheck für das eigene Gebäude registrieren. Das
kostenlose Angebot gilt nur für Besucher der Veranstaltung am 21. April, danach wird ein
Eigenanteil fällig.

Außerdem wird es im Herbst wieder einen Tag der offenen sanierten Häuser geben, bei
dem man mit den Eigentümern über deren Erfahrungen sprechen kann.
Im Fokus der Veranstaltung am 21.April stehen die Fragen, die viele Hausbesitzerinnen
und Hausbesitzer aktuell beschäftigen: Welche Kosten entstehen? Welche Fördermittel
gibt es? Ist das eigene Gebäude geeignet? Woher kann ich Strom und Wärme
klimafreundlich beziehen? Und wie entwickelt sich der Energiemarkt?

Im Vortragsprogramm, das um 18 Uhr mit einer Begrüßung durch Bürgermeister Andreas
Buske startet, spricht Stadtwerke-Geschäftsführer Alexander Skrobuszyniski über den
Stand der Wärmewende in Weinheim. Sally Köhler von der „Fünf Prozent GmbH“ erklärt,
wo und wie sich Gebäudeeigentümer einen kostenlosen Steckbrief für ihr Gebäude
abrufen können, mit ersten Informationen zu Kosten und Einsparpotenzialen. Dr. Klaus
Keßler von der Kliba erläutert, was Aufsuchende Energieberatung bedeutet, welche
Schritte dazu notwendig sind und was der Gebäudeeigentümer als Beratungsergebnis
erhält.

Anja Floetenmeyer-Woltmann referiert über ihr Spezialgebiet Wärmepumpe im
Altbau und sagt „es gibt eine passende Wärmepumpenlösung für fast jeden
Anwendungsfall“. Sie ist auch Wärmepumpen-Beirätin der EU-Kommission und kennt die
Branche wie keine andere.

Der Eintritt zu „Weinheim heizt vor! Individuell beraten. Klug umsetzen“ ist kostenlos, eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 20:10

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