

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für den verkaufsoffenen Sonntag, 12. April 2026, sind grundsätzlich keine Verkehrsbeschränkungen für den Individualverkehr vorgesehen.

Sollte das Verkehrsaufkommen im Bereich des Domplatzes das vertretbare Maß übersteigen, wird der Domplatz teilweise gesperrt. Die Zufahrt zu den Gaststätten „Domnapf“ und „Domhof“ bleibt gewährleistet, während der übrige Verkehr über die Kleine Pfaffengasse umgeleitet wird.

Zwischen 12 und 18 Uhr wird zudem der Busverkehr der Linie 561 umgeleitet. Ersatzhaltestellen werden in der Ludwigstraße eingerichtet. Bitte beachten Sie hierzu auch die Aushänge des Busunternehmens. Der Taxenstand in der Maximilianstraße kann in dieser Zeit ebenfalls nicht angefahren werden.

Da die Frühjahrsmesse auf dem Festplatz an diesem Wochenende ein weiterer Besuchermagnet ist, werden Besucherinnen und Besucher gebeten, möglichst den ÖPNV zu nutzen.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 21:25