>Bild (Thomas Eichner): Das „Frauenfischen“ findet schon zum vierten Mal, immer am Samstag vor Muttertag, statt und erfreut sich wachsender Beliebtheit.

Helmstadt-Bargen / Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Frauenfischen am Vereinsteich – Angelfreude, Gemeinschaft und geselliges Beisammensein – Die Sinsheimer Erlebnisregion präsentiert in diesem Jahr im Zwei-Wochen-Rhythmus besondere Freizeitangebote und Veranstaltungen für Einheimische und Gäste. Dieses Mal steht das Frauenfischen am Vereinsteich des Sportfischervereins Helmstadt-Bargen e. V. im Mittelpunkt – eine Veranstaltung, die sich längst zu einem festen Termin im Vereinskalender entwickelt hat.

Am Samstag vor dem Muttertag, dem 09. Mai 2026, treffen sich die Anglerinnen in Helmstadt zum inzwischen etablierten Frauenfischen. Bereits seit vier Jahren gehört die Veranstaltung als Hegefischen fest zum Programm des Vereins. Die Teilnehmerinnenzahl wächst dabei von Jahr zu Jahr.

Mitmachen können alle weiblichen Vereinsmitglieder sowie Verwandte oder Bekannte von Mitgliedern. Auch Nichtmitglieder sind willkommen, sofern sie über einen gültigen Angelschein verfügen oder in Begleitung einer erwachsenen Person mit Angelschein angeln.

Für eine Startgebühr von 15 Euro erhalten die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, am Fischen teilzunehmen und ihren Fang mitzunehmen. Abhängig von der Zahl der Anmeldungen werden zwischen 40 und 60 Kilogramm Forellen in den Teich eingesetzt. Eine Anmeldung ist bis eine Woche vor der Veranstaltung möglich.

Gefischt wird in mehreren Abschnitten von 20, 40 und 60 Minuten. In den Pausen bleibt genügend Zeit für kleine Stärkungen, anregende Gespräche und den Austausch von Erfahrungen und Tipps rund ums Angeln.

Doch beim Frauenfischen geht es nicht nur um den Fang. Im Anschluss wird gemeinsam gegrillt, gelacht und in geselliger Runde so manches „Anglerlatein“ erzählt. So klingt der Tag in entspannter Atmosphäre oft erst am späteren Abend aus.

Das Frauenfischen am Vereinsteich in Helmstadt verbindet Naturerlebnis, Gemeinschaft und Freude am Angelsport – und ist damit ein besonderes Erlebnis in der Sinsheimer Erlebnisregion.

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 09:17