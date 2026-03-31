Neustadt/Weinstraße – Drogenmix und Alkohol am Mittag



Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 31.03.2026 um 13:00 Uhr wurde ein 45-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Kurt-Schumacher-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei wurde bekannt, dass der Mann unter dem Einfluss von Kokain, Amphetamin und THC steht. Ferner wies dieser eine Alkoholisierung vor. Daher wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Da der 45-Jährige den E-Scooter bereits bei einer Fahrt unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss im August 2025 nutzte, wurde dieser mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt.

Nun kommen auf den Mann mehrere Strafverfahren zu. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 20:30