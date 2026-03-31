Mosbach – Ausbildung und unterstützende Dienste präsentierten sich vor Ort



Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg: So lief der Tag

der offenen Tür am Standort Heidelberg-Rohrbach

Führungen durchs BBW-Gebäude, Make-Over im Friseursalon, Servicetipps bei den Fahrradmonteuren: Beim Tag der

offenen Tür im Berufsbildungswerk (BBW) Mosbach-Heidelberg im Heidelberger Stadtteil Rohrbach-Süd konnten Besucher und

Besucherinnen viele Eindrücke aus dem Ausbildungsalltag mitnehmen. Die jährliche Aktion ist für Standortleiterin Lisa Enenkel

ein wichtiger Termin: „Wir nutzen die Chance, um Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und Kooperationspartner direkt vor Ort zu

informieren.“

Das BBW gehört zur Johannes-Diakonie und macht Ausbildungsangebote für junge Menschen mit Unterstützungsbedarf in

über 30 Berufen, wovon vier am Standort Heidelberg verortet sind. Hinzu kommen eine Berufsschule, begleitende Fachdienste wie

Kunden- und Beratungszentrum oder Psychologischer Dienst sowie ein Internat im benachbarten Leimen. Rund 100 junge Menschen

nehmen im BBW in Heidelberg an berufsvorbereitenden Maßnahmen teil oder absolvieren eine Ausbildung in Fahrradmontage,

Lagerlogistik, Küchen-Möbel-Umzugshilfe oder im Friseurfach.

Beim Tag der offenen Tür konnten Gäste alle vier Ausbildungsbereiche sowie die unterstützenden Angebote aus der

Nähe erleben und bei Mitmachen-Aktionen im wahrsten Sinne hautnah erfahren, so etwa im BBW-Frisiersalon. Im Bereich

Lagerlogistik wurde der Gabelstapler gezeigt. Schule und Psychologischer Dienst präsentierten sich mit Ständen. Das Angebot

an europaweiten Austauschen im Rahmen des Programms Erasmus-Plus wurde vorgestellt.

Dazu gab es Waffeln und Getränke sowie die Chance auf einen Gewinn bei der BBW-Tombola.

Am Ende war BBW-Standort-Leiterin Lisa Enenkel mehr als zufrieden mit der Aktion. Besonders stolz war sie auf die Teamleistung und den

Beitrag der Auszubildenden. „Unsere Teilnehmenden konnten zeigen, was sie bei uns lernen – und sie hatten viel Spaß daran.“

Bild: Holzmontage – eine Station beim Tag der offenen Tür am BBW- Standort Heidelberg. Foto: Kathrin Christians

Quelle: Johannes-Diakonie Mosbach

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 20:28