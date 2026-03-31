Mannheim – Wieder eine glückliche Gewinnerin bei der VR Bank Rhein-Neckar

Mannheim / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Große Freude in Mannheim-Rheinau

Freude und Herzklopfen waren garantiert, als Nicole Hiltl, Gewinnsparerin der VR Bank Rhein Neckar eG erfahren hat, dass sie einen brandneuen Renault 5 E-Tech gewonnen hat. Der Renault 5 E-Tech begeistert mit elektrisierendem Fahrspaß, nachhaltiger Technologie und einem kultigen Design. Ein leistungsstarker Elektromotor und innovative Features machen jede Fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis. So kann sich Frau Hiltl auf innovativen und gleichzeitig umweltfreundlichen Fahrspaß freuen. Vorstandsmitglied Jürgen Gärtner überreichte der Kundin der VR Bank Rhein-Neckar

den Schlüssel für den neuen Wagen und wünschte allseits eine gute und sichere Fahrt.

Gewinnsparen ist die clevere Kombination aus Gewinnen, Sparen und Helfen.

Von 5 Euro je Los spart der Teilnehmer 4 Euro an. Mit 1 Euro nimmt er an den Monatsverlosungen teil. Monat für Monat haben Gewinnsparer 2026 unter anderem die Chance auf 100.000 Euro oder einen von 8 Renault 5 E-Tech. Zusätzlich wartet 10-mal im Monat 10.000 Euro Extra-Geld „Bonjour“ in bar auf glückliche Gewinner. Darüber hinaus werden in jährlichen Zusatzziehungen weitere attraktive Gewinne verlost – und das ohne Extra-Einsatz für die teilnehmenden Gewinnsparerinnen und Gewinnsparer.

Das Beste: Unsere Region gehört immer zu den Gewinnern! Denn 25 Prozent des Spieleinsatzes fließen an gemeinnützige Projekte und Institutionen. Insgesamt flossen so im letzten Jahr über 33 Millionen Euro über die Genossenschaftsbanken in regional tätige soziale und gemeinnützige Einrichtungen. Davon profitierten Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen: Altenhilfe und Kindergärten, ebenso wie Sportvereine, Jugendorganisationen und Sozialstationen.

Bild: VR-Bank-Vorstandsmitglied Jürgen Gärtner (r.) und Bankberater Marvin Weippert (l.) mit Gewinnerin Nicole Hiltl.

Weitere Informationen zum Gewinnsparen unter www.gsv.de

Quelle: VR Bank Rhein-Neckar eG, Sitz: Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 16:28