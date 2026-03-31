Mannheim: Ungesicherter Lastwagen beschädigt drei Autos



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr kam ein ungesicherter Lastwagen im Quadrat S 6 ins Rollen und beschädigte unter anderem drei geparkte Autos, sowie eine Werbetafel.

Der 44-jährige Fahrer war vor einem Supermarkt, den er beliefern wollte, aus dem Lastwagen gestiegen. Hierbei soll er vergessen haben die Handbremse anzuziehen. Im unebenen Gelände setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und rollte auf drei am Straßenrand geparkte Autos, zwei Metallpoller und eine Werbetafel auf. Die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 19:55