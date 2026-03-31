Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Mannheim beginnt am Dienstag, 7. April, mit dem Umbau von insgesamt zwölf Regeneinläufen am Wingertsbuckel zwischen Hölderlinstraße und der Zufahrt zur Sudetenstraße. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende April 2026 an.

Im Zuge der Bauarbeiten wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung Wallstadt eingeengt. Um den Verkehr weiterhin aufrechterhalten zu können, wird der Verkehrsraum teilweise auf die Gegenfahrbahn in Richtung Innenstadt ausgeweitet. Dadurch verengen sich beide Fahrspuren, die Verkehrsführung bleibt jedoch bestehen.

Darüber hinaus wird ein gemeinsamer Geh- und Radweg am Wingertsbuckel für die Dauer der Maßnahme eingerichtet. Eine entsprechende Umleitungsbeschilderung für den Langgewannweg wird ausgeschildert.

Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage www.mannheim.de, Stichwort Baumaßnahmen und Verkehrsführung“ sowie auf dem Mobilitätsportal der Stadt Mannheim.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 21:34