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Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der deutsche Sportwettenmarkt hat in den letzten Jahren eher stagniert und einzelne Rücksetzer verzeichnet. Wie die jüngsten Zahlen zu den kassenmäßigen Steuereinnahmen des Bundesministerium der Finanzen (BFM) zeigen, sind die Umsätze des Marktes im Jahr 2025 sogar wieder leicht rückläufig gewesen. Auch haben vereinzelte Unternehmen, die im Zuge der bundesweiten Legalisierung von Online-Sportwetten im Jahr 2021 eine deutsche Lizenz erhalten hatten, den Markt inzwischen wieder verlassen.

Ein streng regulierter Markt seit 2022

Mit dem Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) 2021 konnten erstmals bundesweite Lizenzen für Online-Sportwetten ohne Begrenzung der Konzessionen vergeben werden. Zuvor war eine Öffnung des Marktes bereits mehrfach geplant, jedoch jeweils mit einer festen Begrenzung der Lizenzen.

Diese Modelle erwiesen sich als rechtlich problematisch und scheiterten nach zahlreichen Klagen vor Gerichten. Eine stabile und einheitliche Regulierung kam dadurch über Jahre hinweg nicht zustande. Stattdessen entwickelte sich ein Markt, in dem Anbieter zwar aktiv waren, jedoch ohne klare gesetzliche Grundlage.

Viele Unternehmen wurden lediglich geduldet, was bedeutete, dass ihre Angebote nicht konsequent unterbunden wurden, gleichzeitig aber keine verbindliche Regulierung existierte. Diese Situation sorgte für Unsicherheit und verhinderte verlässliche Marktstrukturen. Mit dem GlüStV 2021 wurde dann erstmals ein rechtlicher Rahmen geschaffen, der eine bundesweit einheitliche Lizenzvergabe ohne zahlenmäßige Begrenzung ermöglicht.

Erst seit 2022 lässt sich daher von einem vollständig regulierten Sportwettenmarkt in Deutschland sprechen. Daher ist die Entwicklung der Steuereinnahmen seit diesem Zeitpunkt besonders aussagekräftig, da sie erstmals eine verlässliche Grundlage für die Bewertung des legalen Marktes liefern.

Gleichzeitig ist zu beachten, dass die ausgewiesenen Zahlen ausschließlich den regulierten Markt abbilden. Erfasst werden nur Anbieter, die auf der offiziellen Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) geführt werden und über eine gültige deutsche Erlaubnis verfügen.

Andere Anbieter mit Lizenzen aus dem Ausland sind in diesen Daten nicht enthalten und werden statistisch nicht erfasst. Dadurch entsteht ein klar abgegrenztes Bild des regulierten Marktes, jedoch kein vollständiger Überblick über alle verfügbaren Angebote. Wer sich intensiver mit den Unterschieden und Hintergründen beschäftigen möchte, findet weiterführende Informationen im Godisageek Guide.

Der regulierte Markt stagniert

Ein Blick auf die Zahlen des Bundesministeriums der Finanzen zeigt, wie sich der regulierte Sportwettenmarkt seit 2022 entwickelt hat. Im Jahr 2022 lagen die Steuereinnahmen bei 431,298 Mio. €, was damals zunächst wie ein recht stabiles Ausgangsniveau wirkte. 2023 fiel der Wert dann auf 409,072 Mio. € und damit spürbar unter das Niveau des Vorjahres.

Im Jahr 2024 ging es wieder etwas nach oben auf 423,267 Mio. €, ohne jedoch den Wert aus 2022 zu erreichen. Für 2025 werden schließlich 419,498 Mio. € genannt, womit sich der Markt erneut leicht unter dem Vorjahr einordnet.

Da der Steuersatz auf Sportwetten in Deutschland einheitlich 5,3 % des Einsatzes beträgt, lassen sich aus den Steuereinnahmen direkt die gesamten Umsätze des Marktes ableiten. Für 2022 ergibt sich damit ein Marktvolumen von rund 8,14 Mrd. €. 2023 lag dieses bei etwa 7,72 Mrd. €, 2024 bei rund 7,99 Mrd. € und 2025 bei etwa 7,92 Mrd. €.

Im internationalen Vergleich ist der deutsche Markt vergleichsweise streng reguliert. Die gesetzlichen Vorgaben für Anbieter hierzulande sind umfangreich und betreffen sowohl den Betrieb als auch den Spielerschutz. Das zeigt sich besonders auch im terrestrischen Bereich.

In den vergangenen Jahren mussten zahlreiche Wettbüros schließen, weil mit dem Glücksspielstaatsvertrag bundesweit Mindestabstände von 500 Metern zwischen den Standorten eingeführt wurden. Die einzelnen Landesglücksspielgesetze haben diese Vorgaben anschließend konkret umgesetzt.

Nur wenige Bundesländer haben unter bestimmten Voraussetzungen und besonders strengen Auflagen Ausnahmen zugelassen und die Abstände in Einzelfällen leicht reduziert. Für viele bestehende Standorte bedeutete das jedoch schlicht, dass sie nicht mehr zulässig waren und aufgegeben werden mussten.

Diskussionen um das Besteuerungsmodell und die Bemessungsgrundlage

Während die Entwicklung der Steuereinnahmen vor allem zeigt, dass der Markt seit Jahren nicht mehr spürbar wächst, gibt es innerhalb der Branche auch Kritik an der Art der Besteuerung. Aktuell wird die Steuer von 5,3 % nicht auf den tatsächlichen Ertrag der Anbieter erhoben, sondern direkt auf den Einsatz der Spieler.

Das bedeutet, dass jede platzierte Wette besteuert wird, unabhängig davon, ob der Anbieter am Ende daran verdient oder nicht. Viele Unternehmen sehen darin ein problematisches Modell, weil es die angebotenen Quoten unter Druck setzt. Besonders deutlich zeigt sich diese Kritik beim Blick auf virtuelle Automatenspiele. Auch dort wird nicht der tatsächliche Ertrag besteuert, sondern der Einsatz.

Die Folge ist, dass Anbieter ihre Auszahlungsquoten senken müssen, da die Steuerbelastung sonst so hoch ausfallen kann, dass sie über dem liegt, was mit dem Angebot überhaupt verdient wird. In anderen europäischen Ländern ist das anders geregelt. Dort dient in der Regel der Bruttospielertrag als Grundlage für die Besteuerung, also der Betrag, der nach den Auszahlungen tatsächlich beim Anbieter verbleibt.

Viele Branchenexperten halten dieses Modell für sinnvoller, da es näher an der tatsächlichen wirtschaftlichen Leistung liegt. Die aktuelle Regelung in Deutschland steht deshalb weiterhin in der Kritik. Gerade mit Blick auf die eher stagnierende Entwicklung des regulierten Marktes wird immer wieder darüber diskutiert, ob das bestehende System langfristig angepasst werden sollte.

Umsätze in WM-Jahren besonders stark

Trotz der zuletzt eher verhaltenen Entwicklung blickt die Sportwettenbranche auf das Jahr 2026 insgesamt positiv. Ein wichtiger Grund dafür ist die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft, die traditionell für deutlich mehr Aktivität im Markt sorgt. Große Turniere führen regelmäßig dazu, dass mehr gewettet wird, da sie über mehrere Wochen präsent sind und auch Spieler ansprechen, die sonst nur gelegentlich wetten.

Schon in der Vergangenheit haben Welt- und Europameisterschaften für spürbare Ausschläge nach oben gesorgt. Während des Turniers steigt die Zahl der Wetten deutlich an, weil mehr Spiele stattfinden und das Interesse insgesamt höher ist. Für viele Anbieter gehören diese Wochen zu den stärksten Zeiträumen des Jahres.

Hinzu kommt, dass die Weltmeisterschaft 2026 erstmals mit einem erweiterten Teilnehmerfeld ausgetragen wird. Dadurch gibt es mehr Spiele als bei bisherigen Turnieren, was auch zu mehr Wettmöglichkeiten führt. Allein dieser Faktor könnte dafür sorgen, dass das Wettvolumen zusätzlich ansteigt.

Für die Anbieter wird dieser Sommer also besonders spannend, gerade vor dem Hintergrund der zuletzt eher stabilen Entwicklung. Gleichzeitig ist klar, dass solche Effekte in der Regel an das Turnier gebunden sind und nicht automatisch darüber hinaus wirken.

Wie stark sich die Weltmeisterschaft am Ende tatsächlich auf die Umsätze im Jahr 2026 auswirkt, bleibt abzuwarten.

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 13:00