Ludwigshafen – Wohnungseinbruch in der Pfalzgrafenstraße – Bargeld entwendet- Zeugen gesucht



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 30.03.2026 gelangten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 6:40 Uhr und 16:25 Uhr auf bislang ungeklärte Weise über die Hauseingangstür in ein Mehrparteienhaus in der Pfalzgrafenstraße, nahe der Mundenheimer Straße.

Anschließend wurde die Wohnungseingangstür einer Wohnung aufgebrochen und anschließend Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Pfalzgrafenstraße gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 20:35