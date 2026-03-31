Ludwigshafen – Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagabend, dem 30.03.2026, drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 18 Uhr und 20:10 Uhr in eine Wohnung in der Bahnhofstraße, nahe der Maxstraße, ein und entwendeten u.a. Kleidung und ein Glätteisen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Pfalzgrafenstraße gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 20:06