Landau – Landtagswahl 2026: Ergebnis im Wahlkreis 50 offiziell bestätigt



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Kreiswahlausschuss hat das Ergebnis der Landtagswahl 2026 für den

Wahlkreis 50 – Landau in der Pfalz einstimmig bestätigt. Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler leitete als Kreiswahlleiter die Sitzung. Zum

Wahlkreis gehören neben der kreisfreien Stadt Landau auch die Verbandsgemeinden Edenkoben und Maikammer.

Der Ausschuss stellte fest, dass Florian Maier (SPD) den Wahlkreis mit 30,0 Prozent der Erststimmen gewonnen hat. Auf den zweiten Platz kam Claudia

Braun (CDU) mit 29,0 Prozent. Es folgen Wolfgang Payarolla (AfD) mit 14,3 Prozent sowie Dr. Lea Heidbreder (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) mit 13,4 Prozent.

Weitere Ergebnisse entfielen auf Philipp Lange (Die Linke) mit 5,4 Prozent, Wolfgang Harsch (FREIE WÄHLER) mit 4,8 Prozent, Dennis Niegel (Volt) mit 1,7

Prozent sowie Leonardo Metz (FDP) mit 1,5 Prozent.

Bei den Zweitstimmen wurde die SPD mit 30,4 Prozent stärkste Kraft, gefolgt von der CDU mit 26,9 Prozent. Die AfD erreichte 14,7 Prozent, die GRÜNEN 11,4

Prozent und Die Linke 6,4 Prozent. Die FREIEN WÄHLER kamen auf 3,3 Prozent. Weitere Ergebnisse: FDP 1,7 Prozent, Volt 1,5 Prozent, Tierschutzpartei 1,5

Prozent, BSW 1,6 Prozent, ÖDP 0,5 Prozent sowie PdH 0,1 Prozent.

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 50 lag bei 70,4 Prozent.

Dominik Geißler dankt allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für ihr großes Engagement und ihre zuverlässige, sorgfältige Arbeit, die eine reibungslose und

ordnungsgemäße Durchführung der Wahl ermöglicht hatte.

Zur Nachfrage im Wahlausschuss bezüglich der unterschiedlichen Anzahl ungültiger Erst- und Zweitstimmen erläuterte der Leiter des Wahlamtes, Tobias

Antoni, dass es vorkommen kann, dass Wählerinnen und Wähler beispielsweise kein Kreuz bei der Erststimme setzen, ihre Zweitstimme jedoch abgeben. In solchen Fällen bleibt die Zweitstimme gültig, während die Erststimme als ungültig gewertet wird. Das erklärt dann die Abweichung bei den ungültigen

Erst- und Zweitstimmen.

Alle Details zu den Wahlergebnissen im Wahlkreis 50 sind im Netz auf der Landesseite www.rlp-wahlen.de/M201/LTW-2026 abrufbar.

Bildunterschrift: Ob Briefwahl oder Urnenwahl: Landau hat am 22. März gewählt. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 19:52