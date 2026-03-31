  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

31 03 2026 Info Wahlausschuss
31.03.2026, 19:52 Uhr

Landau – Landtagswahl 2026: Ergebnis im Wahlkreis 50 offiziell bestätigt

31 03 2026 Info Wahlausschuss
Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Kreiswahlausschuss hat das Ergebnis der Landtagswahl 2026 für den
Wahlkreis 50 – Landau in der Pfalz einstimmig bestätigt. Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler leitete als Kreiswahlleiter die Sitzung. Zum
Wahlkreis gehören neben der kreisfreien Stadt Landau auch die Verbandsgemeinden Edenkoben und Maikammer.

Der Ausschuss stellte fest, dass Florian Maier (SPD) den Wahlkreis mit 30,0 Prozent der Erststimmen gewonnen hat. Auf den zweiten Platz kam Claudia
Braun (CDU) mit 29,0 Prozent. Es folgen Wolfgang Payarolla (AfD) mit 14,3 Prozent sowie Dr. Lea Heidbreder (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) mit 13,4 Prozent.
Weitere Ergebnisse entfielen auf Philipp Lange (Die Linke) mit 5,4 Prozent, Wolfgang Harsch (FREIE WÄHLER) mit 4,8 Prozent, Dennis Niegel (Volt) mit 1,7
Prozent sowie Leonardo Metz (FDP) mit 1,5 Prozent.

Bei den Zweitstimmen wurde die SPD mit 30,4 Prozent stärkste Kraft, gefolgt von der CDU mit 26,9 Prozent. Die AfD erreichte 14,7 Prozent, die GRÜNEN 11,4
Prozent und Die Linke 6,4 Prozent. Die FREIEN WÄHLER kamen auf 3,3 Prozent. Weitere Ergebnisse: FDP 1,7 Prozent, Volt 1,5 Prozent, Tierschutzpartei 1,5
Prozent, BSW 1,6 Prozent, ÖDP 0,5 Prozent sowie PdH 0,1 Prozent.

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 50 lag bei 70,4 Prozent.

Dominik Geißler dankt allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für ihr großes Engagement und ihre zuverlässige, sorgfältige Arbeit, die eine reibungslose und
ordnungsgemäße Durchführung der Wahl ermöglicht hatte.

Zur Nachfrage im Wahlausschuss bezüglich der unterschiedlichen Anzahl ungültiger Erst- und Zweitstimmen erläuterte der Leiter des Wahlamtes, Tobias
Antoni, dass es vorkommen kann, dass Wählerinnen und Wähler beispielsweise kein Kreuz bei der Erststimme setzen, ihre Zweitstimme jedoch abgeben. In solchen Fällen bleibt die Zweitstimme gültig, während die Erststimme als ungültig gewertet wird. Das erklärt dann die Abweichung bei den ungültigen
Erst- und Zweitstimmen.

Alle Details zu den Wahlergebnissen im Wahlkreis 50 sind im Netz auf der Landesseite www.rlp-wahlen.de/M201/LTW-2026 abrufbar.

Bildunterschrift: Ob Briefwahl oder Urnenwahl: Landau hat am 22. März gewählt. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 19:52

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    März 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com