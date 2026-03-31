  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mrn news platzhalter logo 5
31.03.2026, 21:43 Uhr

Landau – Kreisstraßen im Landkreis SÜW: Kreisausschuss ebnet Weg für Sanierungsarbeiten

Mrn news platzhalter logo 5Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit gleich mehreren Kreisstraßen hat sich der Kreisausschuss Südliche Weinstraße in seiner jüngsten Sitzung befasst: mit der K42/K43, der Hornbachstraße bei Bornheim, sowie mit der K6 bei Edenkoben.

Die Hornbachstraße bei Bornheim ist sozusagen dreigeteilt: Von Landau kommend bis etwa 200 Meter östlich der Alten Bahnhofstraße nach Landau-Dammheim handelt es sich um die städtische K14. Diese mündet in die K43, die wiederum ab der Einmündung Bornheimer Hauptstraße in die K42 übergeht – beide liegen auf Kreisgebiet. Da die Straße insgesamt in einem schlechten Zustand ist, planen der Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau, die Strecke in einer Gemeinschaftsmaßnahme im Bestand auszubauen. Für die Erstellung der Planung sowie der Zuschussanträge haben Stadt und Kreis gemeinsam ein Planungsbüro beauftragt.

Im ersten Bauabschnitt werden 2,1 Kilometer der Strecke ausgebaut – 1,2 Kilometer auf städtischem und 900 Meter auf Kreisgebiet, bis etwa zur Höhe Freizeitcenter Bornheim. Die Kosten für diesen Abschnitt liegen auf Kreisseite voraussichtlich bei rund 520.000 Euro, die entsprechend im Haushalt 2026 veranschlagt worden sind. Der Landkreis rechnet mit einer Förderung des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 312.000 Euro, was 60 Prozent der Gesamtsumme auf Kreisseite entspricht. Der Kreisausschuss hat einhellig zugestimmt, dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer ein Vergabeverfahren für den Landkreis einleitet und die Kreisverwaltung im Anschluss den Auftrag an den wirtschaftlichsten Anbieter vergibt.

Pumpstation wird erneuert
An der K6 auf Edenkobener Gemarkung muss die aus dem Jahr 1986 stammende Pumpsteuerung einer hydraulischen Anlage am Trog Edenkoben erneuert werden. Die Steuerung dient dazu, bei Regenereignissen das Wasser, das sich im Trog sammelt, abzupumpen. Sie ist jedoch in den vergangenen Jahren mehrfach ausgefallen, wodurch der Trog bei starken Regenereignissen immer wieder auch manuell eingeschaltet werden musste. Mittlerweile ist die Pumpstation stark sanierungsbedürftig und muss erneuert werden.

Die Kosten dafür werden vom LBM auf rund 600.000 Euro geschätzt, die im Haushalt 2026 berücksichtigt sind. Der Kreis wird dazu eine Förderung beim Land Rheinland-Pfalz beantragen. Möglich ist ein Zuschuss von bis zu 360.000 Euro, was 60 Prozent der Gesamtsumme entspricht. Der Kreisausschuss hat einstimmig beschlossen, dass der LBM ein Vergabeverfahren einleiten soll. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Beide Maßnahmen – der Ausbau der K42/K43 sowie die neue Pumpstation am Edenkobener Trog – sind im Kreisstraßenprogramm für 2026 gelistet.

Hintergrund: Die K6
Die Kreisstraße 6 (K6) ist in vielerlei Hinsicht ein Spitzenreiter im Landkreis Südliche Weinstraße: Sie ist mit insgesamt 24,6 Kilometern die längste Straße, für die der Kreis SÜW verantwortlich ist. Sie führt vom Gäu im äußersten Osten des Landkreises, wo sie auch als Autobahnzubringer dient und vielbefahren ist, bis hinauf in den Pfälzerwald, tief im Westen von SÜW. Dort ist die K6 eine Waldstraße. Insbesondere in der Höhenlage gibt es häufig Schäden, die nicht einfach instand zu setzen sind. Wind und Wetter, Schnee und Regen, felsiger Untergrund, Sandstein, der direkt an der Straße ansteht, Grundwasser, das sich seinen Weg sucht – das alles spielt bei der K 6 eine besondere Rolle. So kann sie auch als teuerste Kreisstraße in SÜW bezeichnet werden. „Gerade wegen dieser besonderen Umstände bleibt der Kreis auch bei der K6 dran und investiert regelmäßig, um sie instand und verkehrssicher zu halten“, so Landrat Dietmar Seefeldt.

Quelle: Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 21:43

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    März 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com