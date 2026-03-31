Hockenheim – Gewalt unter Jugendlichen: Streit endet mit Pfefferspray und Faustschlag

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen in Hockenheim eskalierte am Montagabend und mündete in Handgreiflichkeiten.

Eine Gruppe von drei Jugendlichen und eine weitere Gruppe mehrerer Jugendlicher gerieten kurz vor 21 Uhr am Bahnhof in Hockenheim in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde einem 17-jährigen Jugendlichen aus der Dreiergruppe Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Die drei Jugendlichen flüchteten daraufhin in Richtung eines nahegelegenen Einkaufsmarktes. Im Eingangsbereich des Marktes wurden sie von ihren Verfolgern eingeholt. Dabei wurde ein 14-Jähriger aus der Dreiergruppe niedergeschlagen. Anschließend flüchteten die Angreifer wieder in Richtung Bahnhof.

Der 17-Jährige erlitt durch den Pfeffersprayeinsatz Augenreizungen. Der 14-Jährige wurde durch den Schlag verletzt. Der dritte Jugendliche, ein 16-Jähriger, zog sich bei einem Sturz während der Flucht Schürfwunden an den Händen zu.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

– männlich

– Anzahl unbekannt

– Der Haupttäter soll kurze schwarze Haare haben und von süd- bis

südosteuropäischem Erscheinungsbild sein. Er trug einen

hellblauen Pullover.

Die weiteren Ermittlungen zu den Tätern sowie den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an und werden durch das Polizeirevier Hockenheim geführt.

Zeuginnen und Zeugen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 16:17