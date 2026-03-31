

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aktuell bietet die Stadt Hockenheim im Baugebiet Hockenheim Süd ein Grundstück für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses zum Kauf an. Gemäß eines Gemeinderatsbeschlusses vom 22. Oktober 2025 ist das Grundstück für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses vorgesehen und wird zum Höchstgebot verkauft. Der Mindestgebotspreis liegt bei 710,00 € je m².

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen können schriftlich in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Bewerbung um das Grundstück Flst.Nr. 11749/2″ entweder per Post, durch Einwurf in den Briefkasten der Stadt oder durch persönliche Übergabe bei der Stadtverwaltung Hockenheim (Fachbereich Finanzen Abteilung Liegenschaften, E 24/25, Rathausstraße 1, 68766 Hockenheim) eingereicht werden. Die Bewerbungsfrist endet am Sonntag, den 24. Mai 2026.

Weitere Informationen, das entsprechende Exposé sowie Anträge und Anlagen sind auf der Homepage der Stadt Hockenheim unter https://www.hockenheim.de/startseite/leben/stadteigene+bauplaetze+und+immobilien.html zu finden.

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 21:38