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260323 Abschluss VA Reihe Betreuungsbehörde Bast Holger
31.03.2026, 20:12 Uhr

Germersheim – „Passion Ehrenamt“ – Vertiefungsmodule für ehrenamtliche Betreuerinnen, Betreuer und Bevollmächtigte

260323 Abschluss VA Reihe Betreuungsbehörde Bast Holger
Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die verantwortungsvolle Aufgabe, die Belange eines Menschen zu regeln, der krank oder behindert ist,
übernehmen oftmals engagierte Angehörige oder ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger.

Sie unterstützen Betroffene bei rechtlichen, finanziellen und medizinischen Angelegenheiten und tragen
damit wesentlich dazu bei, dass Menschen in schwierigen Lebenssituationen selbstbestimmt leben
können. Nach dem erfolgreichen Einführungskurs im Frühjahr bieten die Betreuungsvereine im
Landkreis Germersheim gemeinsam mit der Betreuungsbehörde der Kreisverwaltung ab April 2026 nun
zehn kostenfreie Vertiefungsmodule an. Diese bauen auf den bisherigen Inhalten auf und vermitteln
praxisnahes Wissen zu speziellen Themenbereichen rund um die rechtliche Betreuung.

„Ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer übernehmen eine unverzichtbare gesellschaftliche
Aufgabe. Sie schenken Zeit, Aufmerksamkeit und Unterstützung – und tragen damit ganz wesentlich
zum sozialen Zusammenhalt in unserem Landkreis bei“, betont Landrat Martin Brandl. „Mit den
Vertiefungsmodulen möchten wir ihnen wertvolles Wissen und Sicherheit für ihre verantwortungsvolle
Tätigkeit an die Hand geben.“

Die Module finden von April bis September 2026, jeweils um 18 Uhr, in den neuen Räumlichkeiten des
Betreuungsvereins der Lebenshilfe in Rheinzabern (Am Bauernwald 3) statt. Jeder Themenabend
widmet sich einem zentralen Aspekt der Betreuungsarbeit – von rechtlichen Fragen über psychische
Erkrankungen und Pflegethemen bis hin zu Hospizbegleitung und Selbstfürsorge.

Alle Termine und Themen im Überblick:

• 13. April: Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen – Eigen- oder Fremdgefährdung,
was ist zu tun?
• 20. April: Kommunikation mit Betroffenen – Begegnung auf Augenhöhe: Zielgerechte
Verständigung mit Betroffenen
• 27. April: Überblick Soziale Hilfen – finanzielle Unterstützung: Veranschaulichung der wichtigsten
staatlichen Sozialleistungen
• 4. Mai: Überblick Krankheitsbilder – geschäftsfähig ja oder nein? Psychische Erkrankungen einfach
erklärt
• 11. Mai: Zusammenarbeit mit dem Gericht – etwas Bürokratie muss schon sein. Hilfe gibt es aber
auch! Alles rund um Rechnungslegung und Berichterstattung bei Gericht
• 18. Mai: Überblick Pflegeversicherung – Information ist alles: Möglichkeiten der Unterstützung im
Pflegefall
• 31. August: Ich kann nicht mehr! – Hilfeangebote für meine betreute Person
• 7. September: Ich kann nicht mehr! – Hilfeangebote für mich und meine betreute Person
• 14. September: Hospiz – Der letzte Weg. Ist angenehmeres Sterben möglich?
• 21. September: Schuldnerberatung – Hilfe!? Mir wachsen die Schulden über den Kopf

Teilnehmen können ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer, Bevollmächtigte im Rahmen einer
Vorsorgevollmacht sowie Interessierte, die sich vorstellen können, künftig eine ehrenamtliche
Betreuung zu übernehmen. Jede Veranstaltung kann einzeln besucht werden, die Teilnahme an einem
Einführungskurs ist keine Voraussetzung. Nach jedem Modul erhalten die Teilnehmenden eine
Teilnahmebescheinigung.

Anmeldungen können ganz einfach online unter www.kreis-germersheim.de/betreuungsrecht getätigt
werden. Ansonsten ist die Betreuungsbehörde der Kreisverwaltung auch unter der Telefonnummer
07274/531760 oder per E-Mail unter Betreuungsbehoerde@Kreis-Germersheim.de erreichbar.

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 20:12

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